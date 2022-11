Días de cine: Días de Cine: El cine según Alex Brendemühl. | RTVE Play

El oficio de actor paea Alex Brendemühl. El cine, el teatro. La pasión por interpretar, por ser otro. EL misterio de hacerlo bien o no tan bien. De todo ello habla, y aún de algunas cosas más, Alex Brendemühl, actor en "No mires a los ojos" e "Historias para no contar", La entrevista completa puede verse, como siempre, en el espacio de Días de Cine en RTVE Play,