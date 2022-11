Días de cine - 25/11/22

El actor Álex Brendemhül, a quien se le puede ver actualmente en los cines con la película participada por RTVE ‘No mires a los ojos’, de Félix Viscarret, es el padrino de la semana de ‘Días de cine’ en una edición que viaja a los festivales de Marrakech, que ha celebrado su 19ª edición, y Almería, cuya 21ª entrega se prolongará hasta el 27 de noviembre.

En cuanto a los estrenos, el espacio de cine de La 2 se fija en el nuevo y muy personal 'Pinocho' de Guillermo del Toro; la norteamericana 'La mujer rey', protagonizada por Viola Davis y John Boyega; y la nueva película del italiano Luca Guadagnino 'Bones & All: hasta los huesos'. Llegan también 'Historias para no contar', dirigida por Cesc Gay y participada por RTVE, con intérpretes como Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Anna Castillo o Àlex Brendemühl; y, también participado por RTVE, el documental de Isabel Fernández 'Constructores de la Alhambra'.

El espacio de cine de La 2 sigue su repaso a la cartelera con 'Abrázame fuerte', cine francés dirigido por Mathieu Amalric; 'Close', lo nuevo del director belga Lukas Dhont, que ganó el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Cannes; el documental 'Tequila: sexo drogas y rock and roll', dirigido por Álvaro Longoria; y la secuela de 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion', con Daniel Craig y Edward Norton en el reparto.