Días de cine - 24/02/23

Días de Cine tiene como padrino a Urko Olazabal, galardonado como mejor actor de reparto por su interpretación en 'Maixabel' en los Goya del año pasado. Además, incluye toda la información sobre la Berlinale y repasa los estrenos más destacados de la cartelera cinematográfica.



Comienza la mirada a los estrenos en las salas de cine con 'Till, el crimen que lo cambió todo', una historia de un crimen en la época de la lucha por los derechos civiles dirigida por Chinonye Chukwu; 'The quiet girl', cinta irlandesa rodada en gaélico y candidata al Oscar a mejor película de habla no inglesa; y la francesa 'Asuntos familiares', lo nuevo del cineasta Arnaud Desplechin protagonizado por Marion Cotillard.



El espacio de cine de La 2 se fija después en 'Disturbios', película suiza de Cyril Schäublin; el documental español 'Shooting for Mirza', sobre el mítico baloncestista Mirza Delibašić; e 'Irati', película de Paul Urkijo participada por RTVE.



El recuerdo a la actriz Stella Stevens, la inolvidable Hildy de 'La balada de Cable Hogue', fallecida a los 84 años, y las recomendaciones de la semana completan esta edición de Días de cine