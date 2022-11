Días de cine - 04/11/22

‘Días de cine’ repasa los estrenos más destacados de la cartelera de la mano de la actriz Amaia Salamanca, a quien puede verse en las salas con la película ‘La piel del tambor’, participada por RTVE y adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte. ‘No mires a los ojos’, ‘Vasil’ y ‘El agua’ son otras tres cintas españolas participadas por RTVE que destacan entre los estrenos. El espacio de cine de La 2 comienza su repaso con 'No mires a los ojos', la película de Félix Viscarret adaptación de la novela de Juan José Millás, con Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl, Juan Diego Botto, María Romanillos y Susana Abaitua entre sus protagonistas; 'Vasil', cuyos protagonistas, Karra Elejalde, e Ivan Barnev han ganado el premio a mejor interpretación en la Seminci; y 'El agua', debut en el largometraje de Elena López Riera, con Luna Pamiés y Bárbara Lennie como protagonistas.

Llegan también a los cines ‘Lugares a los que nunca hemos ido’, la última película de Roberto Pérez Toledo, quien falleció poco después de terminarla, un drama protagonizado por Belén Fabra y Francesc Corbera; ‘Para entrar a vivir’, comedia dirigida por Pablo Aragüés y Marta Cabrera y protagonizada por Barbara Goenaga; y el thriller '13 exorcismos', con María Romanillos, Ruth Díaz, Urko Olazabal y José Sacristán.

Además, las francesas 'Los pasajeros de la noche', con Charlotte Gainsbourg; y la comedia ‘Cortén!', el remake de la japonesa 'One cut of the dead' de Michel Hazanavicius; la película británica 'La forja de un campeón', una especie de biopic sobre el nacimiento del boxeo. Además, la mexicana 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades', una comedia nostálgica de Alejandro González Iñárritu.

Completarán el programa dirigido por Gerardo Sánchez la V Edición del Festival de cine por mujeres y las recomendaciones de ‘Días de Cine’.