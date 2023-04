Días de cine - 01/04/23

Esta semana será Madrina la actriz y escritora Elvira Mínguez. En cuanto al aluvión de estrenos, "Oso vicioso", los documentales "19: solos frente a la verdad" y "My way out". La portuguesa "Fuego fatuo", las españolas "Loli tormenta", la película póstuma de Agustí Villaronga, "Tin y Tina". "Una bonita mañana", la nueva película de Mia Hansen-Løve, "El castigo", la película con la que Matías Bize ha ganado el premio en el pasado Festival de Málaga a mejor dirección. Además, "Air", película dirigida por Ben Affleck en la que el guión vuelve a estar firmado por él y su amigo Matt Damon, y "El imperio de la luz" de Sam Mendes. Estrenos de Semana Santa que adelantamos esta semana son "Empieza el baile", "Blue Jean", "Plan 75", "De Caperucita a Loba", "El inocente" y "El exorcista del Papa" Completará el programa, las recomendaciones de Días de Cine.