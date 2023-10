L'article salat, les coses que "molen" i els barbarismes | Déu n'hi do

L’article salat no només es fa servir a "ses illes". Els joves han deixat de dir que els "agraden" les coses per dir que els "molen". En aquest capítol de 'Déu n'hi do' es descobreix la versió catalana d’alguns castellanismes o de la forma "making of". També que els barbarismes són molt més freqüents del que es pensa.