Culturas 2 - ¿Quién es Alice Wonder?

'¿Quién soy?' es una de las preguntas clave de la creación cultural, una pregunta que se hace Alice Wonder en su segundo disco, 'Que se joda todo lo demás', en el que se sigue buscando y encontrando, con letras en castellano, llenas de verdad, de nostalgia, de belleza y rabia, en el que demuestra una gran madurez artística con apenas 24 años. Charlamos con esta cantante, música y compositora que tuvo su trampolín en las redes sociales, que debutó con un disco en inglés, 'Firekid', que ha colaborado con Xoel López, Rayden o Guillermo Galván y a la que hace poquito vimos brillar en la final del Benidorm Fest 2023. Con nuestra colaboradora, Carolina Alba, directora de 'La estación azul' en RNE conocemos la historia de 'Soñka, manos de oro', convertida en leyenda por sus ingeniosas maneras de estafar en la Rusia del siglo XIX, conocida como 'la versión femenina de Robin Hood' y cuya biografía ha reconstruido en forma de poemas Natalia Litvinova. Nos preguntamos quién tiene derecho a saber quién soy a partir de la obra de teatro 'Contracciones' protagonizada por Candela Peña y Pilar Castro, celebramos los 50 años de 'The dark side of the moon' de Pink Floyd y cerramos con las palabras y la música de la banda Tremenda Jauría.