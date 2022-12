Culturas 2 - Las nominaciones a los Goya y el 20 aniversario de La Casa Encendida

Hoy hemos conocido las nominaciones a los Goya 2023. No ha habido muchas sorpresas y el cine participado por RTVE reúne 80 candidaturas. 'As Bestas' es la máxima favorita con 17 y tanto 'Alcarrás' como 'Cinco lobitos' suman 11 nominaciones cada una. De las diferentes candidaturas, de la nueva etapa que vive el cine español y de la enorme cosecha de este año hemos charlado con Jose Fernández, nuestro especialista en cine en TVE y editor adjunto del área de Cultura de los Servicios Informativos. Además, hemos echado un vistazo a la cartelera de esta semana en la que se estrena una de las grandes sorpresas de esta temporada, 'Suro', de Mikel Gurrea con dos nominaciones a Mejor Director novel y Mejor Actriz para Vicky Luengo.



Nos detenemos en "La caída de Icaro" la nueva antología de Olvido García Valdés, la poeta asturiana que ayer recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y celebramos el 20 aniversario de La Casa Encendida, dos décadas en las que este centro cultural y social de Madrid ha sido un importante motor de transformación.