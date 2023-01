Culturas 2 - Con Morgan cantando en directo

Hoy llenamos de música el plató de 'Culturas 2' en el día en que despedimos a la gran musa del cine italiano, Gina Lollobrigida. fallecida en un hospital de Roma a los 95 años. La música, en directo, en el programa, la pone Morgan, la banda madrileña que cumple diez años y que el próximo sábado 21 ofrece un concierto muy especial en el WiZink Center de Madrid en el que presentará su último disco 'The River and the Stone' en el marco del Invester 2023 junto a la orquesta 'The Golden Family' compuesta por varias secciones de vientos, cuerdas y coros. El 27 de enero podréis verlos en Córdoba y el 28 en Granada. Nos hacemos eco de la charla que ha mantenido 'El ojo crítico' con la escritora Rosa Montero, quien ha recibido el 'Premio Ojo crítico especial' en el año en que el programa cultural de RNE celebra su 40 aniversario. Echamos un vistazo a algunos de los documentales de la segunda temporada de 'Archivo de Creadores' que podrán verse en RTVE y que recogen la vida y obra de creadores como la propia Rosa Montero, os contamos cómo es la versión de 'La señorita Julia' que ha hecho Xoán C.Mejuto y os hablamos de España Artesana, una iniciativa que reúne a más de 250 maestros artesanos en una página web para darles visibilidad y reivindicar su valor.