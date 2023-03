Culturas 2 - Jugamos videojuegos

Porque la vida tiene mucho de videojuego y 'Culturas 2' también, hoy os hablamos de uno de los fenómenos culturales de este siglo con Mauricio García, fundador y director de 'The Game Kitchen', el estudio sevillano que está detrás de 'Blasphemous', uno de los juegos más importantes en reconocimiento y en ventas que se han hecho en España en los últimos años. Con él y con nuestra compañera de RTVE, Marta Rodríguez, abordamos la evolución del sector y os contamos cómo influye en esta industria el hecho de que se hagan adaptaciones para cine o televisión. También tratamos el fenómeno de 'The Last of Us' que ha marcado un antes y un después en este capítulo de las adaptaciones. Nos fijamos en otro fenómeno que también tiene mucho de videojuego, la película 'Todo a la vez en todas partes', gran triunfadora de los Óscar con siete premios en una gala en la que 'Sin novedad en el frente' ha ganado cuatro galardones y títulos como 'Los Fabelman' o 'Almas en pena de Inisherin' se han ido de vacío. Nos damos una vuelta por el recién inaugurado Festival de cine de Málaga y escuchamos a Iván Ferreiro presentando su nuevo trabajo 'Trinchera pop'.