Culturas 2 - Jugamos al ajedrez y homenajeamos a Audrey Hepburn y a Lola Flores

Mañana se cumplen 30 años de la muerte de Audrey Hepburn, una de las últimas leyendas del cine clásico americano, icono de elegancia y belleza, ejemplo de sencillez, referente por su activismo y una de las protagonistas hoy de un programa en el que le hacemos un especial homenaje. Os hablamos del club de ajedrez que fundó en Hollywood, Herman Steiner al que acudían aficionados como Billy Wilder, Lauren Bacall o Humphrey Bogart. Echamos una partida con Manuel Azuaga, escritor, periodista, divulgador y fundador de Ajedrez Social Andalucía y con Pepe Cuenca, gran maestro de ajedrez, ingeniero de caminos y verdadero fenómeno en la comunicación del este deporte. Invitamos a 'Culturas 2' a la directora y presentadora del programa de RNE, 'Abierto hasta las 2', Paloma Arranz, para hablar de la música que va a marcar este año, por ejemplo, artistas como María Peláe, considerada heredera de Lola Flores quien, por cierto, este sábado hubiera cumplido 100 años, La La Love You o Alice Wonder, entre otros. Y nos vamos como arrancamos, con el homenaje a una de las grandes, con una actuación de La Faraona, en Miami en 1990 que no tiene desperdicio.