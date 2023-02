Culturas 2 - La bola de cristal, libros para niños y Tintín

Hoy os invitamos a imaginar como niños, os proponemos un viaje al pasado para detenernos en un programa que rompió esquemas, de una manera inteligente, que reunía a toda la familia frente al televisor y hablaba a los pequeños, a los adolescentes y a los adultos de la misma manera. Porque solos no podemos y con amigos sí, entre pedazos de tartas y libros y como no, junto a la Bruja Avería recordamos 'La bola de cristal' junto a un amigo de 'Culturas 2', nuestro colaborador para los temas de televisión, el periodista Borja Terán. Hablamos de literatura infantil y juvenil con la escritora María Menéndez-Ponte, el ilustrador y narrador oral, Nono Granero y la autora Lara Pickle y con un grupo de chavales y os recomendamos, un libro de poesía que no es un poemario sino una especie de guía para animar a los niños y niñas a leer y escribir poesía. Se titula 'Una hormiga es el principio de un nuevo universo' y está editado por Claudia González Caparrós y Aníbal Cristovo. Profundizamos en esta publicación con Carolina Alba, directora de 'La estación azul' de RNE, el día en que celebramos el Día Mundial de la Radio fijándonos también en los programas de esta casa que tienen a los más pequeños como referencia como 'La estación azul de los niños', 'La pequeteca' o 'Educar para la paz'. Y nos vamos con nuestro compañero, Martín Llade tras el canto de La Castafiore, uno de los personajes más recurrentes y fascinantes de las aventuras de Tintín. La mayor exposición sobre su creador 'Hergé. The Exhibition' permanecerá abierta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el 19 de febrero.