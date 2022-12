Culturas 2 - Las alegrías y tristezas de Federico García Lorca

"Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba". Con estas palabras, Federico García Lorca reflejó la pasión que sentía por la isla caribeña, en la que estuvo 98 días que lo cambiaron todo porque le sirvieron para reconstruir su felicidad y conectar con la vida. El periodista Víctor Amela recrea sus pasos en el libro, 'Si yo me pierdo' nuestro punto de partida hoy en 'Culturas 2' para hablar del poeta con la periodista Ana Bernal-Triviño y la ilustradora Vanessa Borrell 'Lady Desidia'. Ambas acaban de publicar 'Los hombres de Federico' la segunda parte de una trilogía en la que convocan a los personajes femeninos de la obra de Lorca para intentar acercar su historia y la violencia que las atraviesa.

Sobre los olvidados de la historia en el día de la proclamación de la II República habla '14 de abril' de Paco Cerdà, con el que viajamos en el tiempo, a ese momento de nuestro pasado. Y además, miramos a Argentina desde tres perspectivas, a través de la nueva película del cineasta Santiago Mitre, 'Pequeña flor', escuchando a la cantante Marilina Bertoldi, hoy en la Sala Apolo de Barcelona y mañana en la Sala Cool de Madrid y celebrando, por adelantado, el Día del Tango, que tendrá lugar el próximo domingo.