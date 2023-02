Cultura en Rtve.es: RTVE.es estrena en exclusiva un clip de 'Los hijos de otros' | RTVE Play

RTVE.es estrena en exlusiva un clip de Los hijos de otros de la directora francesa Rebecca Zlotowski y protagonizada por Virginie Efira. Se trata de un novedoso retrato femenino que combate clichés en torno a la maternidad, las relaciones entre hombres y mujeres y los lazos afectivos. Una visión que desmonta la idea patriarcal de que una mujer no está completa si no es madre. Muestra un camino inexplorado en el cine: la maternidad no genética, la presión del reloj biológico y el vínculo entre una mujer y los hijos de su pareja.