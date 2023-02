Así es 'La novia de América', con Miren Ibarguren, Ginés García Millán, Pol Monen y Eduardo Casanova

La novia de America es la nueva comedia de Alfonso Albacete (Sobreviviré, Mentiras y gordas) que se estrena en España el 17 de febrero. RTVE.es estrena una secuencia de la película protagonizada por Miren Ibarguren , Ginés García Millán, Pol Monen, Eduardo Casanova y Pepa Charro. Completan el reparto los actores Diana Bovio, Christian Vázquez y Maribel Guardia.

La novia de América cuenta la historia de Ana, una joven española a la que su novio acaba de abandonar y Tono (su hermano) recibe una sorprendente noticia: su padre (Pepe) se casa con una mujer que conoció por internet. Deciden viajar a México para asistir a la boda, pero lo que allí encuentran no es lo que se esperaban. Rous, la novia, no solo es más joven que ellos, sino que su numerosa familia mexicana, de un barrio popular y de lo más ruidosa, encabezada por Lupe (la madre), les tiene preparada una bienvenida que no olvidarán en su vida. Sobre todo Ana, que conocerá a Horacio, el irresistible hermano de la novia, un mexicano que es capaz de ponerla muy, muy nerviosa. Ambas familias tendrán que superar los prejuicios y los choques culturales, para descubrir que el amor puede estar en lo diferente.