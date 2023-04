Programa 9

Sólo quedan dos semanas para vivir la semifinal de 'Cover Night' y el nivel está cada vez más alto. 11 nuevos concursantes tienen que dar su mejor versión ante el jurado en busca de los votos verdes que le den derecho a retar a los afortunados que continúan en las cabinas: Juanmi Castillero, Mayo, José Luis Jaén, J Kbello, Edgar Bao, Audrey, Jesús Martí y Virginia García. Canciones como 'Simply the best' de Tina Turner, 'SloMo' de Chanel, 'La margarita dijo no' de Alejandro Sanz o 'New York, New York' de Frank Sinatra suenan con el estilo propio de los nuevos candidatos al premio final, acompañados por la música en directo de la banda. Ana Guerra controla los nervios de los concursantes desde el backstage, mientras que Abraham Mateo nos muestra lo que sucede en los ensayos. Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán, junto al público 'Cover Night', tienen la última palabra antes de saber quién termina ocupando las cabinas.