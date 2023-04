Cover Night - Programa 8 | Talent show musical con Ruth Lorenzo

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) Sub

Chanel se sube al escenario para hacer una espectacular versión de 'Shape of you' de Ed Sheeran, al más puro estilo del pop latino actual. Tras ella, 11 nuevos concursantes cantan delante del jurado en busca de los votos verdes que le den derecho a retar a los afortunados que continúan en las cabinas: Juanmi Castillero, José Luis Jaén, J Kbello, Edgar Bao, Audrey, Jesús Martí, Virginia García Alves y Jesús Millán. Canciones como 'Your song' de Elton John, 'Born this way' de Lady Gaga o 'Lo saben mis zapatos' de Pablo López suenan en el programa. Una semana más, la banda, con su música en directo, vuelve a acompañar el arte de los participantes. Desde el backstage, Ana Guerra templa los nervios de los concursantes, mientras que Abraham Mateo nos muestra lo que sucede en los ensayos. Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán, junto al público 'Cover Night', tienen la última palabra antes de saber qué artistas terminan ocupando las cabinas.