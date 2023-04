Cover Night - Programa 7 | Talent show musical con Ruth Lorenzo

Juan Magán y Ruth Lorenzo abren el séptimo programa de 'Cover Night' con una actuación donde demuestran su versatilidad. Además, 11 nuevos concursantes tratan de dar su mejor versión para intentar quedarse una de las cabinas. Gigi, José Luis Jaén, J Kbello, Edgar Bao, Audrey, Jesús Martí, Virginia García Alves y Jesús Millán intentan quedarse una semana más en el programa. Canciones como 'Háblame del mar marinero' de Isabel Pantoja, 'Las 12' de Ana Mena, 'Believe de Cher' o 'Someone you loved' de Lewis Capaldi son interpretadas por los concursantes con su toque particular. La banda, con su música en directo, vuelve a acompañar el talento de los participantes. Abraham Mateo nos muestra todo lo que sucede en los ensayos y Ana Guerra cuida de los nuevos candidatos en el backstage. Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán, junto al público 'Cover Night', tienen la última palabra antes de saber qué artistas terminarán el séptimo programa ocupando las cabinas.