Cover Night - Programa 12 (Final) | Talent show musical con Ruth Lorenzo

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

J. Kbello, Virginia Alves, Jesús Martí y José Luis Jaén luchan por conseguir el premio de 100.000 euros en metálico. Además del talento de los finalistas, el último programa cuenta con las actuaciones de Pablo López, Niña Pastori, Ruth Lorenzo, Miguel Bosé y Abraham Mateo y Chanel. En una primera fase, J Kbello, Virginia Alves, Jesús Martí y José Luis Jaén cantan un tema cada uno delante del jurado: Juan Magán, Mónica Naranjo, Chanel y Miguel Bosé. ‘Será que no me amas’ de Luis Miguel, ‘Alfonsina y el mar’ de Mercedes Sosa, ‘Eloise’ de Tino Casal y ‘Me olvidé de vivir’ de Julio Iglesias suenan en el escenario de ‘Cover Night’. Al terminar las cuatro actuaciones, se conoce el nombre del primer duelista del programa. Los tres candidatos restantes se miden de nuevo entre ellos interpretando la misma canción: ‘Without you de Badfinger’.

Tras desvelarse el nombre del segundo duelista, ambos afortunados cantan una selección de temas con los que ya brillaron en el programa en semanas anteriores. El público tiene la última palabra y es quien decida el nombre del ganador de ‘Cover Night’.

Más de 120 cantantes de 17 a 70 años, han pasado a lo largo de las 12 entregas por el escenario de ‘Cover Night’, talent musical producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, con el objetivo de ganar la primera edición del programa. J Kbello, Virginia Alves, Jesús Martí o José Luis Jaén. ¿Quién conseguirá el trofeo de ganador y el gran premio de 100.000 en metálico?