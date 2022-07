Puede que en la actualidad Lola Flores hubiese usado otro término para referirse a los homosexuales. Pero este testimonio, que hizo en RTVE en 1978, fue de alguna manera valiente: "Me gustaría morir en Madrid y que después de embalsamarme me llevaran al teatro de mis éxitos, el teatro Calderón, y que me pusieran en el vestíbulo bastante tiempo para que me vieran los mariquitas que me quieren mucho". Nunca antes, una artista con la influencia de Lola se había referido tan cariñosamente al colectivo LGTBI. Ella, como en muchas otras cosas, fue la primera. Pero en el campo de las folclóricas, no la última.

De Lola Flores a Rocío Jurado, las folclóricas siempre mostraron su apoyo al colectivo LGTBI. "¿Qué les debes tú a los mariquitas, Rocío", le preguntaron una vez a 'la más grande'. Rocío Jurado lo tenía claro: "Yo deberles les debo mucho. Son una raza maravillosa que ha creado Dios y la respeto como a las demás. En este mundo donde ellos crean ilusión para el artista, necesitan mucho cariño. Nosotras tenemos el deber moral, para los seres humanos que son ellos, de darles mucho cariño y mucho sitio", dijo. La cantante siempre los consideró personas con mucha sensibilidad.

Durante el MADO 2022 ha sonado su tema "Como yo te amo". Y sigue siendo viral su mítica frase: "Yo soy progay". También le preguntaron si le gustaban las mujeres, a lo que contestó: "Me parece una pregunta tonta tratándose de mí. Me gustan muchísimo los chicos"- No siempre fue certera en sus declaraciones, pero el apoyo al colectivo estuvio siempre ahí.