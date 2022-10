Corazón - Kiko Rivera y sus problemas de salud: todas sus enfermedades

Esta no es la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja atraviesa problemas de salud. Kiko tiene diabetes, enfermedad que le diagnosticaron en el mes de marzo, y que es herencia de su madre y de su tío Bernardo. Además, a finales de 2021 le diagnosticaron gota y desde entonces ha tenido graves episodios que le obligan a permanecer en casa. Y antes de eso, Kiko Rivera pasó por su último ingreso hospitalario, en el verano de 2021, que fue por complicaciones con el balón gástrico, ya que, como él mismo reconoció, no se cuidaba como debía hacerlo.

El tipo de vida, tan ligado a la noche, le ha pasado factura en muchos momentos. Kiko, a pesar de su juventud, ha tenido varios problemas de salud. A los problemas físicos se le han sumado los problemas emocionales, provocados por la situación familiar y los enfrentamientos con su madre, su hermana y su prima. Sus proyectos profesionales han sido su salvavidas en estos años tan convulsos.

Este ictus es un aviso para Kiko Rivera, que debería plantearse definitivamente cambiar algunos hábitos en su día a día. Son muchos los medios de comunicación que hoy, al conocerse la noticia, ponen el foco de atención en su forma de vida, y cambiar las discotecas y los pubs por los gimnasios. Entre esos malos hábitos está el consumo de alcohol y drogas. El propio Kiko Rivera habló de ello en Planeta Calleja, espacio en el que se sinceró: "He llegado a consumir cinco gramos al día y gastarme 100 000 euros en un único fin de semana", dijo. Kiko reveló que tomó contacto con las drogas cuando tenía 17 o 18 años, y que no pudo ocultárselo a su madre. "Mi madre se enteró hace tres o cuatro años, cuando mi mujer ya no podía más y la llamaba”, reveló.