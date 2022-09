Corazón - Jane Fonda anuncia que tiene cáncer: linfoma no Hodgkin

"Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir: Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado con el tratamiento de quimioterapia". Con este mensaje Jane Fonda se ha mostrado muy positiva y ha explicado que se someterá a seis meses de quimioterapia. Además, la actriz de 84 años ha sacado su lado más activista apuntando al sistema de salud norteamericano.