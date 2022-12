Corazón - El otro Íñigo Onieva: del Camino de Santiago a las amenazas

¿Tamara Falcó está ilusionada de nuevo? Apenas un par de meses después de que la marquesa de Griñón anunciase su compromiso de boda y su posterior ruptura tras filtrarse el famoso video del beso de Íñigo Onieva con otra mujer, Tamara vuelve a confiar en el amor. Al menos eso es lo que aseguró un programa de televisión, donde se ha vinculado a la hija de Isabel Preysler con otro empresario de éxito: Hugo Árevalo, amigo del su ex. Todo un culebrón en el que nadie confirma ni desmiente nada, pero del que se han hecho eco las redes. Y el propio Íñigo Onieva, quien tras enterarse de la noticia ha cargado contra Hugo Árevalo con graves amenazas y una gran agresividad que achaca a "expresar la traición que sentía" después de que Hugo haya roto la ley no escrita de no liarse con amigos de un ex... Esta es la cara del otro Íñigo Onieva tras hacer el Camino de Santiago.