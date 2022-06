Nuria March reaparece después de casarse en Londres con Don Johnston. Lucía Pombo, se casa con su novio, el empresario Álvaro López. María y Marta, las más famosas de la familia, están ayudándole en cada detalle. La cuidadora de la tía Isabel ha declarado que era Arancha, mujer del actor Luis Lorenzo Crespo, la que le daba la pauta de la medicación y llamó su atención que la llevaran tres veces al notario. Shakira podría tomar una drástica decisión, levantar un muro para no coincidir con sus exsuegros en el jardín. Sara Carbonero reacciona ante la publicación de las fotos de su beso con Nacho Taboada. Kevin Spacey, acusado de agresión sexual, en libertad sin cargos, hasta la vista del 14 de julio. Preocupación por la última aparición del actor Tom Hanks, muy alterado tras verle temblar en la última aparición que protagonizó en el estreno de la película autobiográfica de Elvis Presley. ¿Qué hubo entre Juan y Medio y Lolita? Durante muchos años se les relacionó y ahora el presentador nos ha concedido su entrevista más sincera en la que habla de "Los Flores" como las personas que hacen que la vida tenga sentido, pero por si fuera poco, nos habla de boda y de su ilusión de ser padre. No hay inglés a quien no le guste el fútbol y el príncipe Guillermo no es la excepción. El duque de Cambridge ha visitado al equipo femenino de Inglaterra en uno de sus entrenamientos y ha jugado un poco con ellas. Periodista, escritora, presentadora. Marta Robles ha sido una de las grandes protagonistas de la Feria del Libro y nosotros hoy queremos que la conozcáis un poco más. Y vamos a hacerlo de la mano de otra grande, Carmen Posadas, que es como su "hermana". Rachel Valdés, la novia de Alejandro Sanz, acaba de inaugurar exposición en Sevilla. Un lugar muy especial por la conexión que tiene el cantante con esta tierra. "Estaba muy perdido, y era adicto a la cocaína” son las palabras del actor Bradley Cooper, en las que se sincera sobre lo "perdido" que estuvo en una etapa de su vida. A sus 47 años reconoce que conseguir la fama de la que hoy puede presumir, para él no ha sido un camino de rosas. Estas y muchas otras noticias en el programa de hoy...CORAZON (655)