Sub

Sub

Recomendado para mayores de 7 años Sub VO

El mundo y los famosos se rinden ante Rafa Nadal mientras suenan con fuerza los rumores de que su esposa María Francisca podría estar embarazada. Conocemos todos los detalles del bautizo sorpresa de Miki, el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres. EL fin de semana perfecto de Cayetano Martínez de Irujo con su novia, sus hijos y la infanta Elena. Novedades importantes en el caso de Luis Lorenzo. El fiscal acaba de solicitar una tercera autopsia de la tía política del actor. Javier Santos, el presunto hijo de Julio Iglesias, no se rinde. Acaba de presentar una demanda de paternidad contra el cantante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasbugo. Pepe Navarro ha sido absuelto del delito leve de vejaciones injustas del que le acusaba Ivonne Reyes. Penélope Cruz acaba de ganar el Premio Nacional de Cinematografía, un galardón que le he otorgado el Ministerio de Cultura y Deporte. David y Victoria Beckham han hecho su particular homenaje a Isabel II de Inglaterra con una gran fiesta mientras en el Reino Unido siguen con la resaca del Jubileo de Platino de Isabel II, a la que su bisnieto Luis le ha robado gran parte de protagonismo estos días con sus travesuras. Los duques de Sussex han regresado a casa antes de tiempo. El príncipe Enrique y Meghan Markle abandonaban Londres rumbo a California. La atleta Ana Peleteiro anuncia que está embarazada de tres meses. EL entrenador de baloncesto Pablo Laso evoluciona favorablemente, ha recibido el alta de la UCI y ha sido trasladado a planta tras sufrir un infarto. La cantante Dua Lipa y el actor Arón Piper: ¿Romance a la vista?. La actriz Emma Watson disfruta de unos días en Ibiza con amigas. Corazón tiene la primera imagen de Shakira tras anunciar su separación de Gerard Piqué. La cantante y el futbolista han pasado juntos y en familia el fin de semana en República Checa. Johnny Depp y Kate Moss se reencuentran 25 años después y podrían haber saltado de nuevo la chispa entre ellos. Tras arrasar en Madrid, los Rolling Stones siguen de gira por Europa. Le ha tocado el turno a Munich, Alemania. Jennifer López recoge el reconocimiento a toda su carrera en la gala de los premios MTV del cine y la televisión, entre lágrimas y con dedicatoria incluida. Doja Cat pone música a la película de Elvis Presley que se estrena el 22 de junio. Todo esto y mucho más, hoy en Corazón.