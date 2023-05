Ancelotti: "Siempre pienso que puede ser mi última final"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dicho en la previa a la final de la Copa del Rey que disputa este sábado contra Osasuna que la afronta como si fuera la última de su carrera. "Lo pensaba en 2003 y no fue así", ha añadido en tono distendido. Además, el técnico italiano ha descartado que su futuro dependa de lo que ocurra en los próximos días en los que el equipo afronta consecutivamente el desenlace de la Copa y de la Champions. "Me juego una final y una semifinal de Champions. No me juego mi vida", ha declarado en la rueda de prensa en Sevilla..

Final de la Copa del Rey, Real Madrid - Osasuna en directo, sábado a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play