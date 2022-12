Conexión Vintage - Nani Roma 27 años después - RTVE Play

En la última entrega de Conexión Vintage de 2022 recordamos a Nani Roma, si bien, más que el recuerdo porque el piloto catalán aún tiene mucho que decir en el Dakar, lo que hacemos es un pequeño homenaje. Nani Roma, es uno de los tres pilotos históricos del Dakar, capaces de haber ganado en motos (2004) y en coches (2014) Solo él, Hubert Auriol y Stephane Peterhansel, lo han conseguido. En esta 45 edición del Dakar, Nani Roma no estará. Será la primera vez después de 27 años. Después de su debut, en motos, en 1996. Un cáncer de vejiga que Nani ha superado con éxito, ha sido la razón, el motivo que le aparta de esta edición. Roma lo intentó hasta el último momento, pero en el Rally de Marruecos de octubre del 22, él y su equipo decidieron que lo mejor era dejar pasar esta edición de 2023.



Así que, dado que estaba prevista en Teledeporte otra entrega del vintage, y que el 31 empieza la 45 edición del Dakar, era una oportunidad pintada para nosotros. Pero había que centrar bien el tema, porque la historia de Nani es larga de contar. Así que pusimos el foco en varios de esos años entre 1996 y 2022.



Fuimos a Barcelona y entrevistamos a Nani, que es un viajero continuo. Le llamas y puede estar en Inglaterra, en Dubái, en Granada, en su casa del campo, en India. En cualquier lugar del mundo. Por fin, el 14 de noviembre, estábamos cara a cara en RTVE Catalunya.



Y le preguntamos por su debut en 1996 donde ya lideró el Dakar, pero corría demasiado. Y por el año 2000, dónde ganó 4 etapas, pero le falló la moto. Y por el 2004, en el que por fin, dirigido por su ex compañero Jordi Arcarons y con Isidre Esteve y Marc Coma de escuderos, entró primero en el lago rosa. Y también, por su transición a los coches, ¿cómo fue, por qué, en qué momento? Hasta llegar a 2014 cuando en un equipo Mini de lujo junto a Stepahn Peterhansel y Nasser Alatiyah, estaba a las puertas de su segunda Dakar. Nani no se corta un pelo y nos relata con toda la sinceridad que destila este piloto, su rivalidad con Peterhansel. Compañeros de equipo y rivales, hasta que Sven Quandt, hoy jefe de Carlos Sainz en Audi, dijo, ¡basta! Tiene que ganar Nani. Y así fue. De la admiración en motos por Peterhansel, hasta la rivalidad más notoria.



Pero Nani se convirtió en el tercer hombre, el tercer piloto en ganar en motos y coches. Y en el primer piloto español en ganar un Dakar. Estuvieron cerca otros pilotos, sobre todo Jordi Arcarons y su rosario de segundos puestos, pero al final fue Nani Roma, protagonista de nuestro vintage de este 30 de diciembre. 1hora 43m de lujo y para recordar las míticas escenas africanas y suramericanas, ya historia esta fabulosa competición que arrancará justo el día después, en la cuarta edición en Arabia. El mejor vintage, en el mejor momento.