Conexión Vintage - Al Filo conquista el Everest - RTVE Play

En esta nueva entrega de Conexión Vintage , os traemos uno de los mejores documentales de Al Filo de lo imposible, sino el mejor de todos ellos. Están con nosotros en Torrespaña, Sebastián Álvaro, director del programa y nuestro compañero Josué Elena, para comentar cómo se rodó este capítulo de Al Filo, en el que se dramatiza y se recrean las expediciones británicas de 1922, 1924 y 1953. En los mismos lugares y a la misma altitud.



Este documental es una obra maestra. Al Filo recrea las ascensiones y los componentes de su expedición visten de época, reproducen los personajes. En este capítulo son montañeros como siempre, pero hay un afán de drama, que se traduce en una puesta en escena inigualable. Si lo has visto, no te importará disfrutarlo de nuevo y si por casualidad, nunca lo hiciste, no creerás lo que se hizo en Al Filo, en la cumbre de las cumbres.



Hoy día que el Everest está de moda, con cientos de expediciones turísticas, no está de más, retornar a los orígenes y disfrutar con este maravilloso documento.