Conexión vintage: Athletic Txapeldun 1983 | RTVE Play

En ésta nueva entrega de Conexión Vintage, queremos recordaros la liga que ganó el Athletic de Bilbao en la temporada 82/83. La primera del triplete. Esa liga, la posterior y la Copa del Rey de 1984. Un triplete inolvidable y mágico.

En la ciudad de Bilbao pasan sucesos extraordinarios; porque es Bilbao o por si misma historia, modo y razón de ser. El 1 de Julio empieza el Tour de Francia 2023. Desde 1992, el Tour no arrancaba en España. En aquella ocasión fue en San Sebastián y fue el segundo tour de Miguel Indurain. 40 años después, en Bilbao se quiere volver a reflotar La Gabarra. En Bilbao puede pasar de todo, no porque la gente del "Bocho" guste de acreditar sucesos o comportamientos imposibles que solo pueden suceder en su ciudad, no. Es que pasa lo imposible. Porque imposible era que un equipo de jóvenes futbolistas, formados en Lezama, solo del País Vasco, ganara aquella liga.

Fue hace 40 años; 40 años nada más y nada menos, que un joven entrenador de 32 años, Javier Clemente, fanfarroneó delante de todos los grandes equipos de la liga, sobre el hecho de que su joven grupo de jugadores, a los que había dirigido desde casi infantiles, en Lezama, podía ganar la liga 82/83. Y la ganaron; ese año y al otro y de postre, la final de Copa de 1984. ¡¡Un triplete!! Como aún dicen con orgullo los componentes de aquel equipo

La peña el Txistu reunió el pasado 20 de abril en el Palacio de congresos Euskalduna de Bilbao, a todos los componentes de aquella plantilla. A título privado lo que aún da más mérito al empeño de la peña del Athletic.

Fue un acto emotivo, vibrante, hermoso. Nostálgico, sí, pero muy merecido por parte de aquella generación que siente que quizá ha sido un poco olvidado por la directiva actual del club que, en plena celebración del 125 aniversario, apenas si se ha acordado de ellos.

Habían pasado 27 años desde la última liga, la de los once aldeanos. Ese nuevo y joven equipo, plagado de jugadores con una calidad y llegada a gol tremenda, fue capaz de superar al Valencia, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid y ganar la liga en Las Palmas en una jornada final emocionante.

Por eso, invitamos a Torrespaña a Javier Clemente, el entrenador, a Dani Ruiz Bazán, el capitán y a uno de sus estandartes, Andoni Goicoetxea, grandísimo defensa, más el conocido comentarista Jaime Ugarte, reconocido seguidor del Athletic, a que nos recuerden cómo ganaron aquel título, cómo jugaba aquel equipo. Gol a gol, jornada a jornada.

Os mostramos todos los goles. Bueno, casi todos, falta uno de Dani en el 3-2 al FC Barcelona, en la jornada 32 (aquí os dejo el enlace del golazo de Dani en tuiter, me lo pasó un seguidor). Todos los demás están. Incluso, entrevistas y reportajes de la época de jugadores, árbitros, rivales. En fin, otro lujo más de conexión vintage.

Contar con Clemente, Goico, Ugarte y Dani, ha sido un lujo y un orgullo para nuestro programa. Estamos seguros de que este programa os hará recordar o ver lo extraordinario que hizo aquel equipo.

Han pasado 40 años y muchas cosas han pasado en Bilbao y mucho ha cambiado la ciudad, pero la afición del Athletic no ha vuelto a celebrar más títulos. Desde aquellos sucesos maravillosos de hace 40 años.