Comando actualidad - Parados a los 50

La mitad de los parados de larga duración en España tiene más de 45 años, la mayoría son mujeres. 83% de los responsables de Recursos Humanos admiten que no ha contratado a una persona mayor de 55 años en el último año y para el 40% de los seleccionadores de personal la edad genera dudas a la hora de contratar. ¿Por qué no se valora la experiencia? ¿Qué supone buscar empleo y ser rechazado por edad? ¿Cómo influye en la jubilación no encontrar trabajo durante los últimos años de la vida laboral?

Los últimos 25 años de la vida laboral son fundamentales a la hora de calcular la pensión. Si durante ese periodo no se trabaja, los primeros cuatro años se cotizan con el salario mínimo, los siguientes con la mitad del salario mínimo, según los expertos. Pasar mucho tiempo en paro después de los 50 deja la pensión en el chasis.