Comando actualidad - ¿Mejor solos?

En España hay más solteros que nunca, 14 millones de personas según el INE. La soltería vive un máximo histórico. Uno de cada cuatro hogares en nuestro país es de un solo inquilino. El 43% de los españoles afirma no encontrar a la pareja ideal y un 22% asegura no querer tener pareja, según ese estudio.

El porcentaje de hijos nacidos de mujeres no casadas ha pasado del 30 % en 2007, al 46% en 2020. Las mujeres solteras que eligen ser madres no paran de crecer en nuestro país.

Según el INE la media de duración de los matrimonios en nuestro país es de 16 años. El año pasado se disolvieron en España 90.000 matrimonios, un 13% más que en 2020.

Se calcula que en 2035 los españoles estaremos más solos y la población más envejecida. Uno de cada tres hogares será unipersonal.

Divorciados, viudos, solteros, con hijos, sin hijos… ¿Por qué cada vez más españoles eligen vivir sin pareja?