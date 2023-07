Un acord original | El cinema de La 2

Romane Bohringer i Philippe Rebbot, es posen davant i darrere de les cambres per a presentar un divertit i àcid retrat de la seva peculiar separació i la seva voluntat de començar una nova vida. Després de deu anys junts, la passió s'ha acabat però es continuen volent i no volen separar-se dels seus dos fills. La solució? Construir una casa on visquin en dos espais separats units únicament per l'habitació dels nens.