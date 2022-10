Cine - Tu vida me pertenece

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub VO

Después de trabajar en el extranjero durante varios años, la joven doctora Malu regresa a su ciudad natal con la esperanza de comenzar de nuevo, profesional y personalmente. Su amiga Sandra le lleva a una fiesta y conoce a Hannes, no puede parecer más perfecto... Encantador, divertido y atractivo, Hannes, es todo lo que Malu está buscando en un novio. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que Hannes comience a revelar un lado más oscuro, posesivo, manipulador y agresivo. Cuando él aparece en su trabajo, Malu ya ha tenido suficiente y decide terminar la relación. Pero Hannes no tiene intención de dejar a Malu. Él comienza a acosarla, atormentándola de maneras cada vez más inteligentes que no dejan evidencia para que la policía actúe. Pieza por pieza, comienza a destruir su vida. Cuando sus acciones llevan a Malu a perder su trabajo, incluso hace que los demás piensen que ella es una enferma mental, ella se da cuenta de que no se siente segura en ningún lado, ni siquiera en casa.