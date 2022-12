La película de la semana - Venganza: Conexión Estambul

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

El agente Bryan Mills, ya retirado, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Estambul con su exmujer y su hija. Sin embargo, el padre de uno de los secuestradores albaneses a los que Mills asesinó en el pasado busca su propia venganza, y el primer precio que el ex de la CIA pagará será ver cómo él y su ex mujer Leonore son secuestrados. Todo parece perdido, pero Mills guarda un último as bajo la manga: su hija Kim será la encargada de liberar a sus padres y evitar que los criminales cobren venganza.