Tres amigas - Sesión de tarde

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Cuando Doris Goldstein-Wagner, se entera de que su esposo Torsten le está planeando una gran fiesta sorpresa por su 50 cumpleaños, ella solo quiere desaparecer. No tiene ganas de celebrar nada: sus hijos se han independizado, sufre de sofocos y su marido no le hace el caso que ella quisiera. Entonces se le ocurre una idea: convence a sus dos mejores amigas, Anke y Katja, para pasar un fin de semana juntas en un lujoso hotel y decide no decirle nada a su marido. Allí Doris les ha preparado una sorpresa a sus amigas: ha contratado a un coach especializado en el desarrollo personal y profesional.