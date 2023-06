Todo o nada - Cine

Sub

Sub

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub VO

Angie es acosada: después de que el departamento de bomberos voluntario haya liberado a un hombre de su automóvil, se convierte en una amenaza para su salvador, y Marie tiene que ayudar a su amiga. Como la policía no puede ayudar a Angie, Marie moviliza a sus amigos para darle una sensación de seguridad. Pero incluso la guardia nocturna de Marco y Gerhard no puede mantener alejado al acosador, y la situación empeora. Sorprendentemente, Marie recibe una oferta de trabajo: se supone que debe organizar una consulta ciudadana en Weilheim. La decisión no es fácil para Marie porque la situación con Stefan sigue siendo tan tensa que Max y Daniel prefieren mudarse a Philipp.

Angie recibe con agrado la gratitud de un hombre al que salvó la vida en un accidente de tráfico. Pero cuando este empieza a acosarla, tarda en reaccionar y pedir ayuda. Marie, su mejor amiga, moviliza a sus amigos para protegerla porque la policía aún no tiene pruebas suficientes para poder hacerlo.