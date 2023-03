Stuart Little - Cine infantil

Un día la familia Little adopta a un pequeño ratón llamado Stuart, al que pronto consideran como a su hijo. Los Little están encantados con la manera de ser de Stuart, pero su hijo George no sabe qué hacer con su "nuevo hermano", y el gato de la familia, Bola de Nieve, improvisa un plan para echar a Stuart de casa... para siempre. Mientras tanto, el pequeño animalito se embarca en una serie de aventuras con las que aprende el verdadero significado de vivir en familia.