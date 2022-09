Sesión de tarde - Sin compromisos

No es raro que una novia se ponga ansiosa antes de su boda. Pero en esta encantadora comedia, es la madre de la novia la que se ve envuelta en una crisis de identidad. La hija de Anna, Clare, está planeando actualmente la elaborada boda de sus sueños, que incluye que su padre la acompañe por el pasillo. Pero él no es confiable, por lo que Anna comienza a sondear a sus ex para ver quién puede asumir el papel. Cuando todos declinan, Anna, por lo general segura de sí misma, comienza a preguntarse por qué ninguno de ellos quiso casarse con ella.