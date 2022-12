Cine infantil - Rocca cambia el mundo

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) VO

Valiente, divertida y única: así es Rocca. A sus once años, lleva una vida un tanto peculiar. Mientras su padre, astronauta, está pendiente de ella desde el espacio exterior. Su abuela está en el hospital y Rocca se queda sola en la casa con su ardilla y acude a un colegio normal por primera vez en su vida. Allí destaca enseguida por su actitud despreocupada e inconformista. Rocca no tiene miedo a enfrentarse a los matones de la clase, porque defiende la justicia contra viento y marea. Y no le cuesta hacerse amiga de Casper, un 'sin techo' al que trata de ayudar, al tiempo que intenta ganarse el cariño de su abuela. Con su desbordante optimismo, Rocca demuestra, junto a sus nuevos amigos, que incluso una niña puede cambiar el mundo.