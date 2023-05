Quédate a mi lado - Sesión de tarde

Isabel es una fotógrafa de moda que se enamora de Luke, un hombre divorciado con dos hijos y una ex mujer, Jackie, que es, a todas luces, la madre perfecta sobra la que gira toda la felicidad de sus hijos, la preadolescente Anne, y el pequeño Ben. Ganarse el amor de los niños le resultará difícil porque Jackie no está dispuesta a facilitarle las cosas. Isabel no tira la toalla y acepta la propuesta de matrimonio de Luke, momento que coincide con el descubrimiento de la enfermedad de Jackie, que había conseguido ocultar hasta ahora.