Padres adoptivos - Cine

Coline y André están en perfecta armonía con su hija Garance y su yerno Harold. Pero Garance se separa de Harold y ordena a sus padres que nunca lo vuelvan a ver. Los suegros no pueden hacerlo: ella le ha dejado, ¡pero ellos no! Deben llevar una doble vida para seguir viendo a su adorado yerno, escondiéndose de su hija, que no le dejará ir...