Cine - Otoño en los viñedos

En St. Madeleine, California, se encuentran los viñedos Baldwin y Deluca. Son posiblemente los mejores y más competitivos productores de uva de la región. El patriarca y la matriarca de la familia respectiva, Charles y Carla, les gustaría destruirse el uno al otro, a nivel de calidad de vinos. La hija de Charles, Frankie, se ha quedado en el viñedo para perfeccionar su oficio, en la elaboración del vino, aunque no siente que su padre la respete como profesional, mientras que Nate, hijo de Carla, estudió Ciencias para saber cómo cultivar la uva perfecta utilizando la última tecnología. Frankie y Nate fueron novios en la escuela secundaria pero esa relación terminó. Nate acaba de regresar a St. Madeleine, y ese sentimiento entre Frankie y Nate no ha desaparecido. El problemas surge, cuando ambos, creen que han comprado el viñedo de Sorrento. La confusión en la venta del viñedo no se puede aclarar legalmente durante meses, por lo que Frankie y Nate deciden dividir la casa y el viñedo.