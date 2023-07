Oscura verdad - Cine

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Lucy y Adrian llevan tiempo intentando tener un hijo sin conseguirlo. Finalmente, deciden buscar ayuda en el doctor Hindle, especialista en fertilidad. Después de unas semanas tomando hormonas, Lucy se somete a una inseminación artificial que funciona con éxito. Con tanto éxito que Lucy queda embarazada de trillizos. Unos días después, el doctor les informa de que llevar a cabo un embarazo de estas características puede poner en riesgo la salud tanto de los niños como de la madre, por lo que Lucy y Adrian deben decidir cuál quieren que viva y cuál no. Al mismo tiempo, Lucy empieza a sufrir una serie de alucinaciones. Le cuesta distinguir lo que es real de lo que no. Poco a poco, a medida que avanza el embarazo, el mundo de Lucy se va transformando en una terrorífica pesadilla en la que no puede fiarse ni de su propio marido.