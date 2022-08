Sub

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Sub VO

Amy, profesora universitaria, está ensayando una obra de teatro cuando la vida de la actriz principal Bella Brightman se ve amenazada cuando ocurren dos accidentes, uno, en un ensayo, y el otro, el día del estreno de la obra, en los que por poco pierde la vida. Mientras Travis, el inspector de policía y Amy analizan estos incidentes, viendo como sospechosos a todos los que están alrededor de Bella, desde su marido, Duncan; su ex marido, Sebastian; el actor principal, Elliot; el encargado del set, Karl; todos parecen culpables y tienen un motivo; pero Bella muere repentinamente de un ataque cardíaco que lleva a Amy a sospechar de que hay algo raro. Travis y Amy se unen para profundizar en la investigación; mientras, Travis recrimina a Amy que no se involucre en la investigación porque la puede pasar algo, pero ella no deja de hacerlo, consiguiendo así una información, que da un vuelco a todas las sospechas que tenían.