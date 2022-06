Cine internacional El ingrediente secreto La panadera de una pequeña ciudad, Kelly, recibe una gran sorpresa cuando es invitada a competir en un programa de repostería de San Valentín. Disponible hasta 24-06-2022 | 01:22:47 Programas para todos los públicos Programas para todos los públicos

El ingrediente secreto Disponible hasta: 24-06-2022 16:25:00 Programas para todos los públicos VO Sinopsis La panadera de una pequeña ciudad, Kelly, recibe una gran sorpresa cuando es invitada a competir en un programa de repostería de San Valentín en la ciudad de Nueva York, y una sorpresa aún mayor cuando se encuentra con su ex prometido. Ficha técnica Dirigido por Tibor Takács Reparto Erin Cahill, Gwynyth Walsh, Brendan Penny, Maneet Chauhan, Cherissa Richards, Shannon Coast, Amy Groening, Tom Anniko, Chelsea Rankin, Nan Fewchuk, Shannon Guile, Mariam Bernstein, Adam Hurtig, Aidan Moreno, Garth Merkeley, David Lawrence Brown, Cheryl Soluk Géneros Comedia Año de Producción 2020 Más información IMDb.com Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]