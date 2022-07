Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) Sub VO

Katja Baumann es testigo de una disputa entre un agricultor y una mujer aparentemente sin hogar, que vive en su automóvil, que está lleno hasta los topes. Katja media entre ambos, pero tras el encuentro con la extraña, Linda, no la deja ir. Descubrirá por la habladora panadera que Linda no es ajena al lugar: hace muchos años, su esposo desapareció sin dejar rastro. En aquel momento se difundieron las teorías más salvajes: la más persistente fue el rumor de que Linda le estaba ofreciendo dinero a su esposo para que desapareciera de su vida para siempre y así poder tener los hijos para ella sola. Katja se acerca con delicadeza a Linda y descubre que ya no está en contacto con sus hijos. Se sorprende cuando se da cuenta de que Linda posee una casa pero ya no puede vivir allí. ¿Puede Katja ayudar a la enigmática mujer? Mientras tanto, un perro pequeño proporciona una dramática operación de rescate: en un paseo por el bosque, escapa de Greta, su dueña, y se metió en una tejonera.