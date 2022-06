Cine internacional 'Girl' llega a RTVE Play 'Girl' llega a RTVE Play 00:00:20 Recomendado para todos los públicos

'Girl' llega a RTVE Play Recomendado para todos los públicos Sinopsis Inspirada en la historia rela de Nora Monsecour, bailarina profesional y mujer trans de Bélgica. En la película Lara, una muchacha transgénero de 15 años, trabaja duro para ser bailarina de ballet. Al mismo tiempo, comienza un agresivo tratamiento hormonal antes de la operación que le significará cambiar de sexo masculino a femenino. Ficha técnica Géneros Cultura Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]