Fruhling - Sin miedo a vivir - Sesión de tarde

Katja y Adrian apenas pueden creerlo: Jan quiere hacer una peregrinación en las montañas y caminar hasta el Tirol del Sur. En el camino se une con otros peregrinos, incluida una mujer que está muy embarazada. Los caminantes están muy preocupados por el bebé nonato. Jan llama a Katja y le pide que venga y hable con la mujer embarazada. Como exenfermera, Katja se siente a la altura de la tarea y se dirige a las montañas. Pero no solo la mujer embarazada, sino también el propio Jan se convierten en un problema: justo el primer día, Jan sufre un ataque de debilidad, lo que no es una sorpresa para Katja. Pero, ¿qué hay detrás del extraño comportamiento de Jan? Mientras tanto, Adrián cuida a su ex novia Nora, que todavía está en el hospital y recibe un mal pronóstico de los médicos. Adrian quiere estar allí para Nora, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con el hecho de que su nuevo amor, Lilly, lo padece.