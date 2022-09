Cine Infantil - Free birds. Vaya pavos

Sub

Programas especialmente recomendados para la infancia Sub VO

Los pavos Reggie y Jake son tan diferentes que no parecen de la misma especie, pero comparten la misión de viajar en el tiempo para impedir que comience una tradición que es una pesadilla para sus congéneres: ser el menú del Día de Acción de Gracias, que no es otro que pavo asado. La inteligente máquina del tiempo denominada S.T.E.V.E. les traslada a 1621, la víspera de la fatídica fecha, hasta un bosque en el que se unen a una bandada de pavos que huye de cazadores hambrientos. Ranger, hijo del Gran Jefe, un aguerrido pavo que compite en valor con Jake, dirige la bandada, de la que también forma parte su hermana, la no menos valerosa Jenny, que se queda prendada de la inteligencia del enclenque Reggie.