"Enamorado en Amsterdam" 2017 Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Sinopsis El abogado Max Baumann decide mudarse a Amsterdam con una oferta de trabajo, con tal de no hacerse cargo del negocio familiar. Él es un alemán bien organizado, y allí conoce a la caótica dueña de la tienda de sándwiches Sophie y se enamora de ella. Para su 30 cumpleaños, sus padres llegan a Amsterdam con la intención de darle una sorpresa e intentar convencerle de que regrese a Alemania, pero la sorpresa no será muy grata para él. Cuando conocen a Sophie las críticas no tardan en llegar: no les gusta su modo de vida ni su profesión, por lo que el padre busca la manera de separarles. Contenido disponible en España hasta el 10 de octubre de 2021.

Ficha técnica Dirigido por Florian Froschmayer Reparto Vladimir Burlakov, Bracha van Doesburgh, Rita Russek, Hans-Joachim Heist, Reinout Bussemaker, Raymond Thiry, Eva Marie de Waal, Maartje van de Wetering Géneros Drama Más información IMDb.com